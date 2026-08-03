إضراب مضيفي ويست جيت يلغي أكثر من 300 رحلة جوية في كندا

بدأ مضيفو ومضيفات الطيران في شركة ويست جيت، ثاني أكبر شركة طيران في كندا، إضرابا عن العمل اليوم الأحد، على خلفية خلاف بشأن الأجور.

وأعلن الاتحاد الكندي للموظفين العموميين، الذي يمثل نحو 4400 من أفراد أطقم الضيافة الجوية في الشركة، الإضراب عبر صفحته على "فيسبوك". وأكدت شركة ويست جيت وقوع الإضراب، وألغت أكثر من 300 رحلة حتى صباح اليوم الأحد، ما تسبب في اضطراب خطط السفر في كندا خلال عطلة نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام.

ويتمثل أحد أبرز محاور الخلاف في كيفية احتساب أجور مضيفي الطيران عن المهام التي يؤدونها أثناء وجودهم على الأرض قبل الإقلاع وبعد الهبوط.

ويقول الاتحاد إن جزءا من هذا العمل لا يدفع أجره، بينما تؤكد الشركة أن موظفيها يتقاضون مستحقاتهم من خلال نظام "ساعات الرصيد" وليس وفق أجر بالساعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ويست جيت، أليكسيس فون هونسبروخ: "قدمنا مقترحا كان سيضع معيارا جديدا لأطقم الضيافة الجوية في كندا، ويجعل ويست جيت شركة الطيران الوحيدة التي تمنح أجرا بالساعة يشمل جميع الفترات قبل الرحلات وبعدها، إضافة إلى زيادة في الأجور بنسبة من خانتين خلال السنة الأولى، إلى جانب أولويات أخرى طرحها الاتحاد. لكن المقترح، للأسف، لم يُقبل".

وقالت علياء حسين، رئيسة فرع الاتحاد الذي يمثل أطقم الضيافة الجوية، إن المفاوضين "حاولوا حتى اللحظة الأخيرة التوصل إلى اتفاق عادل يعترف بقيمة العمل الذي تؤديه أطقم الضيافة".

وأضافت حسين: "عرض ويست جيت لم يكن كافيا".

وأكد الطرفان استعدادهما لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.