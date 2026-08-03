إندونيسيا: إرسال 9 سفن لإنقاذ 250 شخصا بعد حريق عبارة قبالة جاوة الشرقية

قالت الشرطة الإندونيسية، إن السلطات نشرت 9 سفن اليوم الأحد، لإجلاء 250 راكبا وفرد طاقم بعد اندلاع حريق في عبارة الركاب "موتيارا سنتوسا 2" قبالة سواحل سومينيب في جاوة الشرقية.

وأفادت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) بأن رئيسة العلاقات العامة بشرطة سومينيب، ويديارتي، قالت إن العبارة كانت متجهة من ميناء تانجونج بيراك في سورابايا إلى ماكاسار عندما اندلع الحريق صباح اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووقع الحادث على بعد 19 ميلا بحريا شمال جزيرة سابودي في مياه سومينيب.

وأضافت ويديارتي: "تم إرسال تسع سفن لتنفيذ عملية الإجلاء".

وذكر مسئولون أن حريقا اندلع في عبارة إندونيسية تقل 271 شخصا، في المياه الواقعة قبالة جزيرة جاوة الرئيسية اليوم الأحد، ما تسبب في مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقدان العشرات، بينما أجلى رجال الإنقاذ وسفن مارة المئات من السفينة المحترقة.

وكانت العبارة "موتيارا سنتوسا 2" متجهة من مدينة سورابايا ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا في مقاطعة جاوة الشرقية إلى مدينة ماكاسار في مقاطعة سولاويسي الجنوبية، وكان على متنها 232 راكبا وطاقما مكونا من 39 فردا، عندما نشب الحريق بين الساعة السادسة صباحا والسابعة صباحا في المياه الواقعة قبالة منطقة سومينيب، حسب الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ.

وأضافت الوكالة أن شركة "بي.تي. أتوسيم لامبونج بيلاياران" المشغلة للعبارة، أبلغت مكتب البحث والإنقاذ في سورابايا عن الحادث ، بعد ذلك بحوالي ساعة.

وتابعت أن الشركة حصلت على معلومات من قبطان العبارة بأن العبارة اشتعلت بها النيران ، بالقرب من الطرف الشمالي من جزيرة مادورا، لكن انقطع الاتصال لاحقا.

وبحلول الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا، حددت السلطات أن العبارة كانت على بعد حوالي 19 ميلا بحريا شمال جزيرة بوروان سابودي، بعد الاتصال مع سفينة الشحن القريبة "ميراتوس بروجيكت 3"، التي لم تتمكن من الاقتراب كثيرا من السفينة المحترقة ، نظرا لأنها كانت تحمل حمولة قابلة للاشتعال.

وأظهرت لقطات نشرتها الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ دخانا أسود كثيفا يتصاعد من جانب واحد من العبارة وينتشر في معظم أنحاء السفينة، بينما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات للمراسلة ركابا مذعورين، معظمهم يرتدون سترات نجاة، متجمعين على سطح السفينة وأجزائها العلوية في انتظار الإنقاذ وبعضهم يقفز في البحر ، فيما تتصاعد ألسنة اللهب البرتقالية والدخان الأسود من السفينة المحترقة.

وتردد أن العبارة كانت على وشك الاحتراق بالكامل، حيث تجمع الركاب عند برج القيادة ومقدمة السفينة. وذكر البيان الصادر عن الوكالة أن قاطرة وسفينة مارة أخرى تحركتا وبدأتا في إجلاء الركاب، قبل وقت قصير من الساعة العاشرة صباحا.

وتمكنت عدة سفن قريبة بحلول بعد ظهر اليوم الأحد من إنقاذ 225 راكبا وطاقما وانتشال خمس جثث. ولا يزل 41 شخصا على الأقل في عداد المفقودين.

ولم يعرف سبب الحريق على الفور ولا يزال التحقيق جاريا، وأرسلت فرق البحث والإنقاذ سفينة إنقاذ من سورابايا، على الرغم من تقدير المسؤولين بأن الوصول إلى موقع الحادث سيستغرق نحو ست ساعات.

وجرى إرسال قارب مطاطي صلب من نقطة إنقاذ سومينيب باتجاه الموقع لكنه عاد لاحقاً إلى الشاطئ بسبب هياج البحر والأمواج العالية.

كما نشرت البحرية الإندونيسية سفينة حربية للمساعدة.

ويبلغ طول العبارة 160 متراً (525 قدماً) وعرضها 25 متراً (82 قدماً)، وتعمل على خط سورابايا-ماكاسار، وهي رحلة تستغرق عادةً نحو 40 ساعة، وتُستخدم بشكل أساسي من قبل المسافرين المحليين وننقل البضائع بين جاوة وسولاويزي.

وإندونيسيا هي أرخبيل يضم أكثر من 17 ألف جزيرة حيث تعد العبارات وسيلة شائعة للسفر. وغالباً ما تقع الكوارث، وعادة ما يتم إلقاء اللوم على عدم الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة.