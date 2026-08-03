ليختنشتاين تتعرض لهجوم إلكتروني يسفر عن سرقة بيانات 31 ألف شخص

أعلنت حكومة ليختنشتاين، اليوم الأحد، إن الإمارة الصغيرة تعرضت لهجوم إلكتروني كبير تم خلاله سرقة بيانات 31 ألف شخص.

ويبلغ عدد سكان هذه الدولة، الواقعة بين سويسرا والنمسا، نحو 41 ألف نسمة.

وقالت الحكومة إنها شكلت فريق أزمة برئاسة رئيسة الوزراء بريجيت هاس ووزير العدل إيمانويل شيدلر.

وذكرت الحكومة أن الهجوم أدى إلى اختراق إجراءات حماية البيانات الشخصية.

وكان الهدف هو "سجل الملكية المفيدة"، وهو قاعدة بيانات تحتوي على أسماء وتفاصيل أخرى عن المالكين الفعليين للشركات أو المؤسسات أو صناديق الائتمان.

وأوضحت الحكومة أنها تحتفظ بهذا السجل بهدف منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتُعد الإمارة واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها أيضا من أصغر الدول، إذ لا تتجاوز مساحتها 160 كيلومترا مربعا.

وتعد الخدمات المالية والمصرفية من بين أكثر صناعاتها تحقيقا للأرباح. وقبل سنوات عديدة، استغل أوروبيون على وجه الخصوص المؤسسات والحسابات هناك لأغراض التهرب الضريبي.

لكن تم إلغاء السرية المصرفية المتعلقة بالمسائل الضريبية في عام 2017.