وزير الخارجية يؤكد لويتكوف ضرورة تكثيف جهود احتواء الأزمات بالمنطقة

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أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، حيث تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

وأكد عبدالعاطي خلال الاتصال أهمية مواصلة العمل المشترك لتجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء الأزمات القائمة بالمنطقة، ودعم مسارات التهدئة، بما يهيئ الظروف المناسبة لاستئناف الحوار ومعالجة جذور الأزمات، ويحفظ مصالح شعوب المنطقة ويصون أمنها واستقرارها.