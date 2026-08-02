فلاهوفيتش ينتظر برشلونة ويؤجل حسم مستقبله

يواصل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش التمسك بحلمه في الانتقال إلى برشلونة، مؤجلًا حسم مستقبله رغم توصله إلى اتفاق مع بشكتاش، في خطوة تعكس استراتيجية واضحة بانتظار عرض من نادٍ أكبر.

ومنذ رحيله عن يوفنتوس، يدرس فلاهوفيتش خياراته بعناية، واضعًا النادي الكتالوني على رأس أولوياته، في ظل بحث برشلونة عن مهاجم صريح، مع استمرار تعثر المفاوضات لضم جوليان ألفاريز.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن اللاعب ينتظر تحركًا رسميًا من إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا قبل نهاية الأسبوع المقبل، ما دفعه إلى تأجيل السفر إلى تركيا حتى تتضح الصورة بشكل نهائي.

وأبدى فلاهوفيتش مرونة مالية من أجل تسهيل انتقاله، حيث أبدى استعداده لتخفيض راتبه إلى نحو 8 ملايين يورو سنويًا، مع طلب مكافأة توقيع تصل إلى 10 ملايين يورو، إلى جانب عمولات لوكلائه، وهي شروط مماثلة لما قد يحصل عليه في الدوري التركي.

ورغم عرض خدماته على برشلونة في وقت سابق، فإن إدارة النادي لم تضعه ضمن أولوياتها، مفضلة التركيز على خيار التعاقد مع ألفاريز، وهو التوجه الذي يحظى بدعم المدرب هانسي فليك.

في المقابل، يتمسك أتلتيكو مدريد ببقاء مهاجمه الأرجنتيني، رافضًا فكرة رحيله، ومؤكدًا تمسكه باستمراره ضمن صفوف الفريق، رغم الاهتمام المتزايد من برشلونة خلال الفترة الأخيرة.