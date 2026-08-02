انطلاق معسكر إعداد حكام النخبة استعدادًا للموسم الجديد بمركز المنتخبات الوطنية

انطلقت فعاليات معسكر إعداد حكام النخبة للموسم الرياضي 2026-2027، والذي تستضيفه مدينة السادس من أكتوبر بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار استعدادات لجنة الحكام للموسم الكروي الجديد.

واستهلت اللجنة الرئيسية للحكام، برئاسة عصام عبدالفتاح، فعاليات المعسكر بعقد اجتماع مع الحكام، استعرضت خلاله خطة العمل للفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية الالتزام والانضباط والعمل على التطوير المستمر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء التحكيمي.

وأكد عصام عبدالفتاح، خلال الاجتماع، ثقته الكاملة في حكام النخبة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والتطوير، ومشيرًا إلى أن لجنة الحكام تضم نخبة من الكفاءات والخبرات القادرة على دعم المنظومة التحكيمية وتحقيق أهدافها.

وشهد اليوم الأول للمعسكر إقامة عدد من المحاضرات الفنية، قدمها جمال الغندور وسمير عثمان، نائبا رئيس اللجنة، إلى جانب وجيه أحمد ومحمود عاشور، عضوي اللجنة، حيث تناولت أحدث التعديلات والمستجدات في قوانين كرة القدم، بهدف رفع جاهزية الحكام قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.