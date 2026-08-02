دي بروين على أعتاب مزاملة ميسي في إنتر ميامي

يقترب كيفين دي بروين من خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، مع تزايد احتمالات انضمامه إلى إنتر ميامي، ليجاور ليونيل ميسي ضمن مشروع الفريق الطموح.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن النجم البلجيكي يدرس بجدية مغادرة نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب موسم لم يرتقِ إلى مستواه المعهود في الدوري الإيطالي، في ظل تقدمه في العمر.

وكان الصحفي نيكولو شيرا قد أشار في وقت سابق إلى تلقي اللاعب عروضًا من إنتر ميامي وسان دييجو إف سي، مع وجود محادثات فعلية بين الأطراف المعنية.

ورغم تفضيله السابق للبقاء في أوروبا، عاد خيار الانتقال إلى الدوري الأمريكي ليفرض نفسه بقوة، خاصة مع تجدد اهتمام إنتر ميامي، الذي يسعى لتدعيم صفوفه بكوكبة من النجوم، تضم أيضًا لويس سواريز ورودريجو دي بول.

ويواجه النادي الأمريكي منافسة من شيكاغو فاير وسان دييجو إف سي، في سباق التعاقد مع دي بروين خلال الميركاتو الجاري.