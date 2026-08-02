الصين تصدر قواعد إدارة لمحمية هوانجيان داو الطبيعية الوطنية لحماية التنوع والاستدامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت الصين إجراءات إدارة محمية هوانجيان داو الطبيعية الوطنية، في خطوة مهمة لحماية التنوع والاستقرار والاستدامة للنظام الإيكولوجي الطبيعي في جزيرة هوانجيان داو.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديد (شينخوا)، اليوم الأحد، بأنه بموجب هذه القواعد التي صدرت أمس السبت، سيتم إنشاء نظام دوريات روتينية للتحقيق الفوري في المخالفات ومعالجتها وفقا للقانون حيث سيتم محاسبة المخالفين بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة.

وصدرت القواعد بصورة مشتركة عن وزارة الموارد الطبيعية، والهيئة الوطنية للغابات والمراعي، وخفر السواحل الصيني، وحكومة مقاطعة هاينان، مع تحديد واضح للمسؤوليات ووضع آلية تنسيق لمعالجة القضايا الرئيسية.

وتركز الإجراءات، المكونة من 16 مادة، على آليات الإدارة وتدابير الحفظ والمسؤوليات القانونية، ما يوفر إطارا تنظيميا شاملا للمحمية.

وأكدت هذه القواعد أن المحمية الطبيعية تخضع لحماية صارمة حيث يحظر دون موافقة مسبقة القيام بأي أنشطة مثل الصيد والتعدين واستخراج المرجان والشعاب المرجانية أو المحار العملاق التي تلحق الضرر بالأنواع البحرية النادرة والنظام الإيكولوجي الطبيعي.

ولا يجوز لأي فرد أو منظمة دخول المحمية، باستثناء ما تنص عليه القوانين واللوائح أو الأنشطة المنظمة لأغراض الحفظ والإدارة.

وتتميز جزيرة هوانجيان داو الواقعة في مجموعة جزر تشونجشا الصينية، بنظام إيكولوجي فريد من نوعه للشعاب المرجانية وبتكوينات جيولوجية مميزة، وهي موطن للعديد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، ما يجعلها منطقة تتمتع بتنوع بيولوجي كبير وبتواجد أنواع نادرة.

وكانت الصين قد وافقت رسميا في سبتمبر 2025 على إنشاء محمية هوانجيان داو الطبيعية الوطنية التي تخضع لإدارة مدينة سانشا في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، وتمتد على مساحة 67ر3523 هكتار.