غرق سفينة حاويات روسية في البحر الأسود جراء هجوم بمسيرات

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أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" الأحد، أن سفينة الحاويات "ياناينا" التابعة لشركة "فييسكو" المملوكة لها، غرقت في البحر الأسود بعد تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة.

وأشار المدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، في تصريح صحفي، إلى إنقاذ أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 17 شخصا.

وأوضح أن السفينة تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين في البحر الأسود، أثناء نقلها في المياه الدولية منتجات مدنية مثل الأغذية المجمدة ومواد البناء والتجهيز.

ولفت إلى أنه "لا يمكن تفسير هذا الهجوم إلا على أنه قرصنة وقطع طريق بحري".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أمس السبت تنفيذ هجمات استهدفت 3 مصافي نفط مختلفة في روسيا، إضافة إلى سفينة الحاويات الروسية "ياناينا".