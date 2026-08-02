اندلاع حريقي غابات جديدين في إسبانيا

أفادت السلطات المحلية، اليوم الأحد، باندلاع حريقي غابات جديدين في إسبانيا، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات حتى الآن.

وأعلنت خدمة الإطفاء المحلية، في منشور على منصة "إكس"، أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا، في إقليم كتالونيا الذي يتمتع بالحكم الذاتي شمال شرقي إسبانيا، وتسببت في انتشاره إلى مناطق أخرى.

وأفادت أنباء بأن الحريق يشتعل في أودية شديدة الانحدار بالقرب من قرية سينيت، وتم الدفع بـ5 طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق للمساعدة في إخماد النيران.

وذكرت وكالة "يوروبا برس" للأنباء أن أعلى نقطة بلغتها النيران تقع على ارتفاع نحو 2300 متر. وحتى الآن، لم تستدع الأوضاع إجلاء أي شخص.

وفي مقاطعة كاثيريس، الواقعة غربي إسبانيا، اندلع حريق في شاحنة، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الغطاء النباتي المحيط بها، أمس السبت، بحسب منشور للشرطة المدنية الإسبانية على منصة "إكس".

وتم إجلاء أكثر من 800 من سكان قريتي كاساس دي ميلان وجريمالدو بسبب الحريق.

ويُصنف الحريق في منطقة إكستريمادورا التي تتمتع بالحكم الذاتي، المتاخمة للبرتغال، حاليا عند أدنى مستوى للإنذار، وهو المستوى الأول.

ووفقا لموقع إسباني لرصد حرائق الغابات، تشهد أنحاء البلاد حاليا 43 حريق غابات نشطا، معظمها محدود الحجم، من بينها حرائق في منطقة قشتالة وليون، حيث بدأت وحدة ألمانية متخصصة في مكافحة حرائق الغابات عملياتها.