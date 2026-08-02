سي إن إن: إلغاء ترامب الضربات على إيران يمثل تحديا جديدا لنتنياهو

رأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إلغاء ضربات جوية كان يخطط لشنها على إيران يمثل تحديا جديدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أن ترامب أعلن في بيان عن إلغاء الضربات الجوية على إيران، مضيفا أن "إسرائيل تنضم إلينا في هذا الالتزام".

لكن نتنياهو لم يدل بأي تعليق حتى الآن، وهذا ليس مفاجئا على الأرجح.

ورأت "سي إن إن" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أجرى مباحثات مع ترامب في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء الماضي، ربما كان يأمل في إقناعه بموقف إسرائيل بشأن إيران وغزة، إلا أنه يواجه انتكاسات في كلا الملفين.

ونوهت الشبكة الإخبارية إلى أن نتنياهو يسعى بشدة إلى استئناف الولايات المتحدة حملتها العسكرية بجدية ضد إيران.

وكان إقناع واشنطن بشن حرب واسعة النطاق بمثابة انتصار لنتنياهو، لكن هذا الانتصار انتهى قبل أوانه، بحسب "سي إن إن".

ووفقا للشبكة الأمريكية، لا تُولي إسرائيل اهتماما كبيرا لأسعار الطاقة وحرية شركات الشحن في نقل النفط من الخليج العربي.

وقالت الشبكة إن جوهر اهتمام إسرائيل ينصب على البرنامج النووي الإيراني والنظام الذي يقف وراءه، مضيفة أنه "يبدو الوضع آمنا في كلا الجبهتين، مما يجعل نتنياهو عرضة للخطر مع اقتراب الانتخابات العامة الإسرائيلية في غضون أقل من ثلاثة أشهر".

وفيما يتعلق بقطاع غزة، كان مكتب نتنياهو قد أبدى مخاوفه بالفعل قبل إعلان ترامب مساء الخميس الماضي عن موافقة حماس على نزع سلاحها، في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "خطوة تاريخية نحو سلام وأمن دائمين".

وترى إسرائيل أن واشنطن متسرعة في رغبتها بتحقيق نصر، ومستعدة للغاية للتوصل إلى تسويات مع "حماس" لتحقيق هذا الهدف.

وبحسب "سي إن إن"، لا يريد نتنياهو أي قيود على حرية إسرائيل في التصرف كما تشاء في غزة، لذلك سيسعى جاهدا لتأجيل، أو حتى إفشال، أي جهود تقودها الولايات المتحدة لوقف الضربات على غزة أو القيام بأي انسحابات كبيرة، حتى لو اقتصرت هذه الانسحابات على مواقع داخل القطاع.