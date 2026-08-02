عمدة موسكو يصف الهجوم المميت على أحد المطاعم بالعاصمة الروسية بأنه «عمل إرهابي وحشي»

وصف عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، الهجوم المميت، الذي استهدف أحد المطاعم في العاصمة الروسية أمس السبت بأنه "عمل إرهابي وحشي"، لكنه لم يحدد الجهة المسئولة عن الهجوم.

وقال سوبيانين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، "بالأمس، وقع عمل إرهابي وحشي في موسكو أودى بحياة عدد من الأشخاص. ويتلقى المصابون حاليا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات المدينة".

وذكرت وسائل إعلام روسية حكومية، نقلا عن مسئولين محليين، أن الانفجار الذي وقع مساء أمس السبت أسفر عن مقتل حارس أمن وأحد رواد المطعم، بالإضافة إلى المرأة التي نفذت التفجير.