تأجيل استئناف ياسمينا المصري على حكم حبسها شهرا في اتهامها بسب وقذف أشرف زكي لـ4 أكتوبر

أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، استئناف الفنانة ياسمينا المصري على حكم حبسها شهرًا مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، بتهمة سب وقذف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لجلسة 4 أكتوبر المقبل.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس الفنانة ياسمينا المصري شهرًا في اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وتغريمها 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع تعويض 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض.

وخلال الجلسة السابقة، ادعى شعبان سعيد محامي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

كما قدم سعيد حافظة مستندات تتضمن ما نشر من قبل المتهنة، وما يمثله من إساءة للدكتور أشرف زكي، وقرر أن التهمة ثابتة عليها من خلال التحقيقات، وتحريات رجال المباحث واعترافها، فضلًا عن التقرير الفني الوارد بالأوراق.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة الفنانة ياسمينا المصري للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الاقتصادية، لاتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وفي وقت سابق استمعت نيابة النزهة إلى أقوال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، فى البلاغ المقدم منه ضد الممثلة ياسمينا المصري، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

وخلال جلسة التحقيق، قدم شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، حافظتي مستندات تضمنت المنشورات المسيئة وفلاشة تحتوى على مقاطع مرئية تثبت وقائع السب والقذف.

واتهم الدكتور أشرف زكي المشكو فى حقها، بالسب والقذف والتشهير والإساءة لسمعته، وسمعة عائلته.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ياسمينا المصري بمنطقة النزهة، على خلفية اتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.