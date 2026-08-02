تأجيل محاكمة فتاة أنهت حياة رضيعها بإلقائه من أعلى عقار في بولاق الدكرور لـ6 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة فتاة، لاتهامها بإنهاء حياة رضيعها الناتج عن علاقة غير شرعية مع خطيبها في منطقة بولاق الدكرور لـ6 سبتمبر المقبل.

وأسندت التحقيقات في القضية أن المتهمة أقدمت على إنهاء حياة رضيعها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على ارتكاب الجريمة للتخلص من الرضيع خوفًا من افتضاح أمرها.

وتابعت التحقيقات أن المتهمة تخلصت من الرضيع عقب ولادته بأن ألقته من أعلى العقار الذي تقطن به، على سطح عقار مجاور، واكتشفه الجيران بعد وفاته.

وفي المقابل وجهت التحقيقات إلى الخطيب تهمة هتك عرض المتهمة، التي لم تبلغ سن الـ18 عامًا، بغير قوة أو تهديد، إذ أنه وبتاريخ سابق على حدوث واقعة القتل حدثت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى أن عاشرها معاشرة الأزواج، قاصدًا من ذلك هتك عرضها.