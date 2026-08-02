وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح للصين بأن تصبح أقوى دولة في العالم

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة "لن تسمح للصين بأن تصبح الدولة الأقوى في العالم" على حسابها، مشددا على أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مباشرة بين واشنطن وبكين لإدارة الخلافات.

وقال روبيو، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن "الصين تريد أن تصبح الدولة الأقوى في العالم، وتريد أن تحقق ذلك على حساب الولايات المتحدة، لكننا لن نسمح بحدوث ذلك".

وأوضح أن الولايات المتحدة والصين تمثلان أكبر اقتصادين في العالم، وربما أقوى قوتين عسكريتين أيضا، مضيفا: "صحيح أن قدراتنا العسكرية أكثر تقدما، لكن مع ذلك، أعتقد أنه من المهم لدولتين كبيرتين كهاتين، وهما الأقوى في العالم، أن تكون بينهما علاقة، وأن تكون لديهما القدرة على التواصل المباشر، ومحاولة احتواء الخلافات كلما أمكن، لأن غياب ذلك قد يؤدي إلى أمور سيئة للغاية، بحسب ما نقلته قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وفيما يتعلق بتايوان، قال وزير الخارجية الأمريكي: "لا أستطيع التحدث عما سيحدث بعد 20 أو 30 عاما. لكن ما يمكنني قوله هو أن موقفنا يتمثل في أننا لا نؤيد أي تغيير للوضع القائم حاليا هناك، ونعارض أي تغيير يُفرض بالقوة أو بالإكراه".

وأضاف أن واشنطن أكدت هذا الموقف بوضوح خلال اجتماعاتها مع الجانب الصيني، لكنه أشار إلى أن بكين تتبنى وجهة نظر مختلفة تماما، وأن هذه القضية تمثل بالنسبة لها ملفا شديد الحساسية.

وأوضح روبيو أن هذا الملف يتطلب توازنا دقيقا، لأن أي صراع بين الولايات المتحدة والصين، سواء كان اقتصاديا أو عسكريا، ستكون له تداعيات كارثية على البلدين والعالم بأسره، مؤكدا ضرورة إدارته بحذر.