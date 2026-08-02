شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على سيارة في دير البلح وسط غزة

استُشهد 11 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأحد، في وقت واصل جيش الاحتلال خروقات لوقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر، إثر استهداف طائرات الاحتلال سيارة قرب شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من المواطنين جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت نقطة شحن غربي مدينة خان يونس.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، استُشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية، وفقًا لمراسل الوكالة.

كما أسفر قصف استهدف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في منطقة مواصي بلدة القرارة، شمال غربي خان يونس، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل.

وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، كما استهدفت بقصف مدفعي مناطق شمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي دير البلح، استهدف الطيران المروحي الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المشاعلة، ما أدى إلى استشهاد المسن كمال أبو معيلق، المعروف بـ«أبو نبهان»، وزوجته، وإصابة عدد من المواطنين.

وفي مدينة غزة، استُشهد المواطن محمد عبد أبو راس، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرق المدينة، كما أسفر القصف عن إصابة عدد من المواطنين.

وفي غارة أخرى، قصف الطيران المروحي الإسرائيلي شقة سكنية في برج السوسي غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عبد الله عدنان أبو الطيف، وزوجته عبير كمال كاظم عنان، وطفلهما عزام.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف محيط مفترق «دولة» جنوب حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تقدم عدد من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين في مخيم أبو مراحيل.

كما تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة لقصف مدفعي متواصل، بالتزامن مع غارات نفذها الطيران المروحي شمالي المدينة.

وفي خان يونس، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم، نقل مصاب من منطقة البلد قرب عمارة جاسر وسط المدينة، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لخان يونس وسط إطلاق نار كثيف ومتواصل من الآليات العسكرية.