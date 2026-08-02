القاهرة الإخبارية: تصعيد عسكري عنيف بغزة والاحتلال يستهدف شققا سكنية في مناطق متفرقة من القطاع

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن قطاع غزة شهد منذ فجر اليوم تصعيدًا عسكريًا عنيفًا، أسفر عن سقوط تسعة شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة شقق سكنية في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس، ما أدى إلى استشهاد عائلات بأكملها، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين.

وأوضح جبر، خلال تغطية حية للقناة، اليوم الأحد، أن من بين المواقع المستهدفة شقق سكنية في حي الرمال ومحيط ميناء غزة، إضافة إلى منازل في دير البلح وخان يونس، حيث أسفرت الضربات عن خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين.

وأضاف أن القصف المدفعي الإسرائيلي تواصل على المناطق الشرقية لدير البلح وحي الزيتون بمدينة غزة، بالتزامن مع توسيع نطاق ما يُعرف بـ«المربعات الصفراء» في حي الزيتون، بما يشمل أجزاءً من شارع صلاح الدين.

واستشهد تسعة فلسطينيين، منهم طفلان، الأحد، جراء غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، في تصعيد دموي رغم الاتفاق على خارطة طريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أفاد مصدر محلي باستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس.

وأضاف المصدر أن الشهداء هم: محمود زكي الهمص، وزوجته الشهيدة فاطمة بهلول، وابنهما الطفل أحمد.

إلى ذلك، استشهد المسن كمال أبو معيلق (أبو نبهان) وزوجته، وأصيب عدد من المواطنين، جراء قصف الطيران المروحي الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المشاعلة جنوبي دير البلح وسط القطاع.

واستشهد المواطن عبد الله عدنان أبو الطيف، وزوجته عبير كمال كاظم عنان، وطفلهما عزام، جراء قصف من الطيران المروحي الإسرائيلي لشقة سكنية في برج السوسي غربي مدينة غزة.

كما استشهد المواطن محمد عبد أبو راس، وأصيب آخرون، بنيران الاحتلال في شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرقي مدينة غزة. ووفق المصادر فإن أبو راس أفرج عنه من سجون الاحتلال الأسبوع الماضي.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي محيط مفترق «دولة» جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تقدم عدد من الدبابات الإسرائيلية في المنطقة وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين في مخيم أبو مراحيل.

كما تعرضت المناطق الشرقية من مدينة غزة لقصف مدفعي، بالتزامن مع قصف نفذه الطيران المروحي شمالي المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، وشمال غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.