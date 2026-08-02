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كشفت التحريات الأولية لرجال الإطفاء بمديرية أمن القاهرة، أن سبب اشتعال حريق مبنى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، ماس كهربائي في وحدة التكييف الخارجية للمبنى.

وسيطرت القوات على الحريق، دون تسجيل أية إصابات، وجرت عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

البداية جاءت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا أفاد بنشوب حريق داخل، مستشفى التأمين الصحى فى مدينة نصر.

انتقلت فوات الإطفاء، بناء على تعليمات اللواء وائل صبيح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في التكييف، وامتدت النيران لواجهة المستشفى، وقطعت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع الحريق للتسهيل على رجال الحماية المدنية في عمليات إخماد النيران المشتعلة في المكان، ولم يؤثر الحريق على المستشفى بالداخل.

حرر محضر بالواقعة وجاري عمليات التبريد وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.