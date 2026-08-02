أيمن أشرف يحتفل بحصوله على دبلومة متخصصة في الإدارة الرياضية

احتفل أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، بتخرجه رسميًا من دبلومة FIFA/CIES في الإدارة الرياضية، وذلك بعد رحلة من الدراسة والبحث والتعلم في مجال الإدارة الرياضية.

ونشر أيمن أشرف صورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا عليها:

"فخور بمشاركة محطة مهمة في رحلتي. اليوم، تخرجت رسميًا من دبلومة FIFA/CIES في الإدارة الرياضية".

وأضاف: "هذا الإنجاز هو ثمرة أشهر من البحث، والعمل الجماعي، والتفاني، والتعلم المستمر. لقد كانت رحلة ملهمة عززت معرفتي، ووسّعت آفاقي، وأعدّتني لخوض تحديات جديدة في عالم الرياضة".

ووجه لاعب الأهلي السابق الشكر إلى زملائه وأساتذته وكل من دعمه خلال هذه الرحلة، مؤكدًا تطلعه إلى خوض تحديات جديدة وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.