تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدعم المصريين في الخارج من خلال إطلاق حزمة متنوعة من المبادرات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل ارتباطهم بالوطن، وتعزيز فرص استثمارهم واستفادتهم من المزايا المختلفة داخل مصر.

وانطلقت صباح اليوم الأحد أعمال مؤتمر المصريين بالخارج فى نسخته السابعة، الذى تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا".

أهم المبادرات

في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، تم إطلاق مجموعة من المبادرات التي تغطي مجالات الإسكان، الزراعة، الخدمات المصرفية، التعليم، العلاج، والتأمين، بما يلبي احتياجات المصريين بالخارج ويعزز ارتباطهم بالوطن.

المبادرات الاستثمارية والعقارية

ومن أبرز المبادرات العقارية والاستثمارية مبادرة "بيتك في مصر"، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بمستويات متنوعة تناسب مختلف شرائح الدخل، مع التوسع في طرح مراحل جديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

كما تتيح مبادرة "مزرعتك في مصر" فرص حجز الأراضي الزراعية للمصريين بالخارج، وتشهد إقبالًا متزايدًا، مع الإعداد لإطلاق مرحلة جديدة بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد.

المبادرات المصرفية والخدمية

ومن بين المبادرات المصرفية والخدمية مبادرة "افتح حسابك في مصر"، حيث تمكن المصريين بالخارج من فتح حسابات مصرفية بسهولة في البنوك الوطنية، مع التوسع في نطاقها الجغرافي بالتعاون مع البنك المركزي.

ومبادرة تحديث البيانات، التي تتيح توحيد وتحديث بيانات المصريين بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية، لتسهيل الحصول على الخدمات.

المبادرات التعليمية

مبادرة "مدرستك في مصر"، التي تستهدف تقديم المناهج التعليمية المصرية لأبناء المصريين بالخارج عبر منصة إلكترونية، مع بدء تطبيقها تجريبيًا في عدد من الدول تمهيدًا للتوسع.

المبادرات الصحية

ومن المبادرات الصحية مبادرة "علاجك في مصر"، التي تهدف إلى تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات الطبية داخل مصر، بما يوفر لهم رعاية صحية مناسبة بتكلفة وإجراءات ميسرة.

المبادرات التأمينية

ومن المبادرات إطلاق مظلة حماية اجتماعية للمصريين بالخارج، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تشمل التعويض في حالات الفصل التعسفي أو إنهاء التعاقد أو الترحيل المفاجئ.

المبادرات الثقافية والتواصلية

مبادرة "الصالون الثقافي للمصريين بالخارج"، التي تهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي والفكري مع أبناء الجاليات المصرية، من خلال استضافة شخصيات ورموز وطنية في مختلف المجالات.

كما اقترح أحد العاملين بالخارج ضرورة إطلاق مبادرة المجلس القومي للعاملين بالخارج لضم جميع الفعاليات المتعلقة بشؤونهم، وكذلك مبادرة تضم إجراءات الطلاق للسيدات المصريات في الخارج.

وتعكس هذه المبادرات حرص الدولة المصرية على دعم أبنائها في الخارج، وتوفير بيئة متكاملة تربطهم بوطنهم، سواء من خلال الخدمات أو الفرص الاستثمارية أو الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية.