ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية في باكستان إلى 126

ارتفعت حصيلة القتلى في موسم الأمطار الموسمية في باكستان هذا العام إلى 126 قتيلا، في الفترة من 26 يونيو حتى الأول من أغسطس، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 404، طبقا لما ذكرته الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان.

وكان السبب الرئيسي لحالات الوفاة، طبقا لتقرير صادر عن الهيئة أمس السبت، الصعق بالكهرباء، يليه الفيضانات العارمة والغرق والبرق من بين حوادث أخرى مرتبطة بالأمطار، مثل انهيار المنازل وسقوط الأشجار، حسب صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد.

وفي تقرير، أفادت الهيئة بأنه كانت هناك 4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب حوادث متعلقة بالأمطار، بما في ذلك الغرق والبرق، وسجل إقليم السند ثلاثا من حالات الوفاة.

وفي الوقت نفسه، أصيب إجمالي 16 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، وسجل إقليم البنجاب أعلى عدد من الحوادث.