استانفت الجهات المختصة عند معبر رفح البري اليوم الأحد إدخال أفواج شاحنات المساعدات متعددة الأصناف إلى معبر كرم أبو سالم؛ تعزيزا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي سياق مواز، استقبل معبر رفح البري فوجا من الأشخاص الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة وعددهم 90 فردا، ويستعد المعبر لاستقبال فوجا من المرضى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية ومنهم 34 مريضا و61 مرافقا.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 247، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.



وحملت القافلة أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 98 ألف سلة غذائية، أكثر من 40 طنًا دقيق، نحو 254 طنًا المواد إغاثية، ما يزيد على 162 طنًا مستلزمات طبية، وأكثر من 1446 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وكشف المصدر إن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى الخميس الماضي، بلغت 36150 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 823 ألف طن تقريبًا، وبأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترول 2545 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 799 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.