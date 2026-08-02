الجيش اللبناني: إصابة 5 عسكريين بجروح في بلدة كفرا ببنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي

أفاد الجيش اللبناني، بإصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا - بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد، أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة.

وقبل قليل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بإصابة مدنيين وعنصرين من الجيش اللبناني جراء غارة إسرائيلية على قضاء بنت جبيل.

وقالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية معادية ألقت عند مفترق بلدة صربين في قضاء بنت جبيل، قنبلة في اتجاه سيارة مدنية - كانت آلية للجيش ترافقها - ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، إضافة إلى إصابة عنصرين من الجيش.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان عشية انعقاد جولة سادسة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.

ونفّذت القوات الإسرائيلية تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سُمع صداها في مناطق جنوببة عدّة، وفي بلدة الطيبة قضاء مرجعيون.

وألقت القوّات الإسرائيلية صباحاً قنبلة صوتية على منزل مهجور في بلدة المنصوري. كما سمعت بعد منتصف الليل، أصوات تفجيرات في محيط بلدة حداثا قضاء بنت جبيل.

وفي السياق، حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

والأسبوع الماضي، أكّدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس، في إطار إنشاء «مناطق تجريبية» بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وبموجب الاتّفاق الإطار الذي وقع في يونيو، يُفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في «المناطق التجريبية» على نزع سلاح «حزب الله» منها، وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.