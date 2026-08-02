مقتل 13 شخصا في تحطم طائرة سياحية قرب خطوط نازكا في بيرو

تحطمت طائرة كانت تقل سياحا في حقل بالقرب من مدينة نازكا في بيرو يوم السبت، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا، وفقا للسلطات المحلية.

وقالت حكومة بلدية نازكا، في بيان عبر فيسبوك، إن الطائرة كانت تقل سياحا في رحلة لمشاهدة خطوط نازكا، وهي مجموعة واسعة من الرسوم الجيوجليفية المنحوتة في صحراء نازكا قبل مئات السنين على يد السكان الأصليين في بيرو. وتشكل هذه الخطوط صورا لحيوانات لا يمكن رؤيتها بشكل كامل إلا من الطائرات أو أبراج المشاهدة.

وأوضحت حكومة نازكا، أن الطائرة أقلعت من مدينة إيكا القريبة، وكانت تشغلها شركة الطيران البيروفية أيروديانا.

وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنها تقدم رحلات جوية سياحية فوق خطوط نازكا منذ 14 عاما باستخدام طائرات سيسنا جراند كارافان.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة التجارة والسياحة البيروفية، أن الطائرة التي تحطمت يوم السبت كان على متنها 11 "سائحا أجنبيا" واثنين من أفراد الطاقم. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "أندينيا" بأن الطائرة تضم سائحَين ألمانيَين، وسائحَين إسبانيَين، وسبعة سياح إيطاليين.

وقالت السلطات البيروفية، إن الحادث قيد التحقيق، فيما لم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من شركة أيروديانا.

وكانت حكومة منطقة فيستا أليجري قد أعلنت أمس السبت، أن الطائرة الصغيرة واجهت حالة طارئة وتحطمت لأسباب لا تزال غامضة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد، أن الضحايا بينهم مواطنان ألمان، وفقا لـ (د ب أ).

ولم يتم تأكيد جنسيات الركاب الآخرين بصورة رسمية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن نتائج أولية القول، إن الضحايا بينهم سبعة سياح من إيطاليا، واثنين من ألمانيا، واثنين من إسبانيا، ومرشدا سياحيا محليا، بالإضافة إلى قائد الطائرة.