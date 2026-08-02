شركة ميناء القاهرة الجوي توضح حقيقة تعطل مصعد بمبنى الركاب 3: دخل في وضع الحماية

أصدرت شركة ميناء القاهرة الجوي توضيحًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعطل أحد المصاعد ببارك مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، مؤكدة أن الواقعة تم التعامل معها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، دون وجود أي خلل يؤثر على منظومة السلامة.

وأوضحت الشركة، استنادًا إلى التقرير الصادر عن الشركة المتخصصة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة المصاعد، أن المصعد دخل في وضع الحماية التشغيلية (Safety Mode)، وهو أحد أنظمة الأمان المبرمجة، نتيجة تكرار إصدار أوامر تشغيل بصورة غير اعتيادية من بعض الركاب داخل المصعد، ما أدى إلى توقفه مؤقتًا وفقًا لمنظومة الأمان، قبل تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة وإعادة تشغيله.

وأضافت أن المصعد يعد من بين ستة مصاعد تم تركيبها حديثًا منذ نحو تسعة أشهر، ولا يزال داخل فترة الضمان، ويخضع لبرامج تشغيل وصيانة ومتابعة فنية مستمرة، مشيرة إلى أن السجلات الفنية أثبتت أن الفترة الزمنية منذ تلقي البلاغ وحتى إعادة تشغيل المصعد لم تتجاوز 19 دقيقة.

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوي أنها تتابع بصورة مستمرة كفاءة التشغيل، وبالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المصاعد، تم التأكيد على الالتزام بجميع الإجراءات التشغيلية والفنية التي تضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان داخل مختلف مرافق المطار.

وشددت الشركة على أن سلامة وأمن وراحة المسافرين تمثل أولوية قصوى، وأن جميع مرافق مطار القاهرة الدولي وتجهيزاته تخضع لبرامج صيانة ومتابعة دورية وفقًا لأعلى المعايير الفنية والتشغيلية، مقدمة اعتذارها للركاب عن أي إزعاج أو قلق نجم عن هذا التوقف المؤقت، ومؤكدة استمرارها في تطوير منظومة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.