 رئيس وزراء اليونان يتعهد بتقديم الدعم للمتضررين من حرائق الغابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء اليونان يتعهد بتقديم الدعم للمتضررين من حرائق الغابات

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2026 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 11:59 ص

تعهد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، بتقديم دعم حكومي للأشخاص، الذين دمرت منازلهم أو تضررت بسبب حرائق الغابات الصيفية المدمرة، والتي تجتاح معظم مناطق البلاد.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ميتسوتاكيس، إن البلاد تواجه "أياما صعبة بشكل كبير"، بظروف طقس قاسية ورياح قوية، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد.

وأضاف، "يتعين أن نكون صادقين مع بعضنا البعض. في السنوات الأخيرة، استثمرنا أكثر من أي وقت مضى في تعزيز الحماية المدنية. لكن هناك أوقاتا ، تتجاوز فيها الطبيعة وقوة الظروف الجوية أي تخطيط بشري وقدرة عملياتية".

وتابع أنه في الكثير من الحالات، في الأيام الأخيرة، لم يتمكن أسطول البلاد من طائرات ضخ المياه من الوصول إلى الحرائق بسبب الرياح القوية أو حتى الهبوط على البحار الهائجة وحمل المياه لإسقاطها على ألسنة اللهب.


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