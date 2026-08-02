وزير الخارجية: لن يهدأ لنا بالا حتى نمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على منع اتساع دائرة الصراع والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة تحت شعار «مهما أتغربنا.. مصر تقربنا»، الأحد، والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في القاهرة، ويستمر لمدة يومين.

وأضاف: «نحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بمنع اتساع دائرة الصراع، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ولن يهدأ لنا بالا حتى يتحقق ذلك؛ بما يدعم جهود التنمية، ويرفع المعاناة عن شعوب المنطقة».

وأوضح أن مصر بذلت جهودًا مكثفة لوقف الحرب في قطاع غزة، والسعي لإيجاد أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة ونهائية.

وجدد التأكيد أن «القضية الفلسطينية لب الصراع، وبدون تسويتها تسوية عادلة؛ فلا أمن ولا استقرار لإسرائيل أو المنطقة بأسرها».

وأكد أن مصر تركز الآن على تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مرحلتيها الأولى والثانية، بشأن غزة، معربًا عن أمله في استجابة الجانب الإسرائيلي، بعد التطورات الإيجابية من الفصائل الفلسطينية.

وذكر أن «خطة ترامب تنص على جمع وحصر السلاح من ناحية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من غزة من ناحية أخرى، وضمان الدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية، والعمل على بدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وشدد على موقف مصر المتمثل في الرفض الكامل والتصدي التام لأي مخططات تتعلق بالضم للضفة الغربية، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معربًا عن إدانته لكل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في كل الأراضي المحتلة من أعمال من شأنها تمزيق أواصر الدولة الفلسطينية، والحيلولة دون إقامة الدولة المستقلة.