- المعاينة: العقار مكون من 4 طوابق وأرضي.. وجاري فحص ملفاته للتأكد من سلامته الإنشائية

انتقل فريق من النيابة الإدارية بإشراف المستشارة هدى عيسى رئيسة الهيئة، لمعاينة العقار المنهار بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعد أن باشرت النيابة الإدارية بمدينة زفتى، تحقيقاتها في الواقعة.

وكلَّف المستشار وليد سالمان، مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة برئاسة شريف قنديل، رئيس النيابة، وعضوية هاني عرفة، وكيل النيابة، بالانتقال على الفور إلى موقع العقار المنهار؛ لإجراء المعاينة والوقوف على ملابسات الواقعة، برفقة رئيس مركز ومدينة زفتى، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقوة تأمين من وزارة الداخلية.

ووفقًا لما أسفرت عنه المعلومات الأولية، فإن العقار محل الواقعة مكوَّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وانهار بالكامل قرابة منتصف ليلة الجمعة الماضية، وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص، فضلًا عن وقوع تلفيات بعدد من الممتلكات الخاصة، فيما انتقلت إلى موقع الحادث على الفور الأجهزة المعنية، ممثلةً في قوات الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومديرية الشئون الصحية، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع تداعيات الانهيار.

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان وملاك الوحدات السكنية بالعقار، ولا تزال تواصل سماع أقوال المختصين والشهود، وفحص المستندات والملفات المتعلقة بالعقار؛ للوقوف على مدى سلامة الإجراءات التي اتُّخذت بشأنه منذ إنشائه، والتحقق من مدى الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.