ترحيل 140 ألف مهاجر أفغاني من إقليم البنجاب الباكستاني

أعلنت السلطات في إقليم البنجاب الباكستاني عن احتجاز وترحيل حوالي 140 ألف مهاجر أفغاني لا يحملون وثائق، كجزء من حملة بمختلف أنحاء البلاد تستهدف الأجانب، الذين ليست لديهم وثائق إقامة قانونية.

وأعلنت وزارة الداخلية بإقليم البنجاب أنه تم احتجاز 139 ألفا و902 مواطن أفغاني وإعادتهم إلى أفغانستان بعد استكمال الإجراءات القانونية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن 248 مهاجرا أفغانيا لا يزالون في 39 مركز احتجاز، ومن المتوقع ترحيلهم من خلال معبر تورخام الحدودي بعد استكمال قضاياهم.

تأتي عمليات الترحيل في إطار حملة ترحيل أوسع نطاقا تشنها باكستان ضد المهاجرين الأفغان، الذين لا يحملون وثائق، والتي تقول إسلام آباد إنها ضرورية لمعالجة المخاوف الأمنية وتطبيق قوانين الإقامة.