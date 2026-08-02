الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تعدي شخصين على شقيقها بالضرب والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حقيقة ادعاء سيدة تعدي شخصين على شقيقها بالضرب وتهديدهما بالإيذاء باستخدام سلاح ناري ومادة كاوية والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بصور بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام شخصين بالتعدي على شقيقها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وتهديدهما بالإيذاء باستخدام سلاح نارى ومادة كاوية والزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 يوليو المنقضى، تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة من شقيق صاحبة الحساب بتضرره من (3 أشخاص "مسن ، ونجله ، طالب - مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته "بسحجات وكدمات متفرقة " لخلافات بينهم حول الجيرة، وتم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة فى حينه.

وباستدعاء صاحبة الحساب أشارت إلى ادعائها الكاذب حول تعدى المشكو فى حقهم على شقيقها باستخدام أسلحة بيضاء أو تهديدهما بالأذى باستخدام أسلحة نارية أو مواد كاوية، وتقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للاهتمام بشكواها، أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبسؤالهم نفوا ما نسب إليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.