مقتل 5 من الحوثيين في معارك مع القوات الحكومية غربي اليمن

قُتل 5 من عناصر جماعة الحوثيين اليمنية، اليوم الأحد، خلال معارك اندلعت مع القوات الحكومية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، عقب "محاولة تسلل" نفذتها الجماعة باتجاه مواقع للجيش، بحسب مصادر عسكرية.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في بيان، إن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل للحوثيين باتجاه مواقعها في جبهة جبل هان غربي مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الجماعة.

وأكد مصدر عسكري، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن المواجهات اندلعت عقب هجوم شنه الحوثيون على مواقع الجيش في عدة محاور، مشيرا إلى أن هدوءًا حذرا يسود تلك المناطق بعد انتهاء الاشتباكات.

وأوضح المصدر أن جبل هان يعد من أبرز المواقع الاستراتيجية المطلة على مدينة تعز، كونه يؤمن طريق الضباب، وهو المنفذ الرئيسي الذي يربط المدينة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وفي السياق، أفاد إعلام اللواء 35 مدرع بتنفيذ قصف مدفعي استهدف مواقع للحوثيين في معسكر علي ناصر وتبة سريح بمديرية خدير جنوب شرقي المحافظة.

كما أعلنت المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اندلاع مواجهات مع عناصر الحوثيين على خطوط التماس في محور البرح بالساحل الغربي.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات في محافظة تعز رغم استمرار حالة التهدئة المعلنة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها منذ أبريل 2022، في ظل تبادل الطرفين الاتهامات بشن هجمات ومحاولات تسلل.

وتسيطر القوات الحكومية على معظم مديريات محافظة تعز، بينما يفرض الحوثيون سيطرتهم على بعضها.