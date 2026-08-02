أمرت السلطات اليونانية بإخلاء منطقة صناعية ونحو 6 قرى تقع بالقرب من بلدة ميجارا غرب أثينا، اليوم الأحد، بينما يواصل نحو 500 من رجال الإطفاء جهودهم لليوم الثالث على التوالي، لاحتواء حريق هائل أدى إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات وعشرات المنازل.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، بأنه قد تم إلقاء القبض على شخصين يواجهان حاليا اتهامات جنائية تتعلق بمزرعة رياح يعتقد أن الحريق قد اندلع منها.

واستمرت الرياح القوية وغير المتوقعة في إعاقة جهود مكافحة النيران، بينما ظلت السلطات في حالة التأهب القصوى تحسبا لاندلاع حرائق جديدة في منطقة أثينا الكبرى، التي تواجه إلى جانب جزيرة إيفيا، خطر حرائق الغابات من الفئة الرابعة وفقا لمقياس من 5 درجات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن البلاد تواجه "أياما صعبة للغاية في ظل ظروف جوية قاسية"، متعهدا بتقديم دعم حكومي للمتضررين من تدمير منازلهم أو تضررها.