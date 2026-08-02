 اليونان.. عمليات إخلاء جديدة واستمرار 500 رجل إطفاء في مكافحة حريق هائل غرب أثينا - بوابة الشروق
الأحد 2 أغسطس 2026 2:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لنسخة كأس العالم 2026؟

النتـائـج تصويت

اليونان.. عمليات إخلاء جديدة واستمرار 500 رجل إطفاء في مكافحة حريق هائل غرب أثينا

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2026 - 1:26 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 1:26 م

أمرت السلطات اليونانية بإخلاء منطقة صناعية ونحو 6 قرى تقع بالقرب من بلدة ميجارا غرب أثينا، اليوم الأحد، بينما يواصل نحو 500 من رجال الإطفاء جهودهم لليوم الثالث على التوالي، لاحتواء حريق هائل أدى إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات وعشرات المنازل.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، بأنه قد تم إلقاء القبض على شخصين يواجهان حاليا اتهامات جنائية تتعلق بمزرعة رياح يعتقد أن الحريق قد اندلع منها.

واستمرت الرياح القوية وغير المتوقعة في إعاقة جهود مكافحة النيران، بينما ظلت السلطات في حالة التأهب القصوى تحسبا لاندلاع حرائق جديدة في منطقة أثينا الكبرى، التي تواجه إلى جانب جزيرة إيفيا، خطر حرائق الغابات من الفئة الرابعة وفقا لمقياس من 5 درجات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن البلاد تواجه "أياما صعبة للغاية في ظل ظروف جوية قاسية"، متعهدا بتقديم دعم حكومي للمتضررين من تدمير منازلهم أو تضررها.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك