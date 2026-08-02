ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين إلى 25 شخصا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 25 شخصا حتفهم في أعقاب وقوع فيضانات غامرة في منطقة سياحية بشمال غرب الصين.

قالت الوزارة الصينية لإدارة الطوارئ، اليوم الأحد، إن 23 شخصا أصيبوا . وكان السلطات قد ذكرت في البداية أن 10 أشخاص لقوا حتفهم.

ووقعت الفيضانات في 26 يوليو الماضي في مقاطعة ويوان بإقليم جانسو.

ويشار إلى أن هطول الأمطار الغزيرة شائع الحدوث في عدة مناطق بالصين خلال شهري يوليو وأغسطس.

من ناحية أخرى، أصدرت السلطات في العاصمة الصينية بكين تحذيرات من تزايد سوء الطقس. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية.

كما صدرت تحذيرات من وقوع فيضانات وانهيارات أرضية.