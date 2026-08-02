ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 9 جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 9، بينهم طفلان وسيدة وأصيب عدد آخر بجروح، منذ ساعات فجر اليوم الأحد، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

وقالت المصادر، إن شخصين أحدهما طفل استشهدا إثر قصف استهدف شقة سكنية في برج السوسي بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر أن غارة أخرى استهدفت شقة سكنية في منطقة المشاعلة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع ما أسفر عن مقتل شخصين بينهما سيدة، وإصابة عدد من الأشخاص.

وفي جنوب القطاع، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء قصف استهدف شقة سكنية في منطقة المواصي ببلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في البلدة القديمة شرق مدينة غزة، بحسب المصادر.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أبدت حركة حماس موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن تشكيل "مجلس السلام" لتولي إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، بالتوازي مع استكمال الانسحاب الإسرائيلي وترتيبات ما بعد الحرب.

وفي المقابل، لا تزال إسرائيل تتمسك بمطلب نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل باعتباره شرطا لاستكمال الانسحاب من القطاع والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، وسط استمرار الجهود التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة لدفع المفاوضات قدما.