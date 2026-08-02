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• في أول لقاء لرئيس المجلس الرئاسي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عقب فوز الأخير بانتخابات رئاسة المجلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، سبل الدفع بالعملية السياسية لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

جاء ذلك خلال أول لقاء بينهما عقب إعادة انتخاب تكالة، الأربعاء، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة لدورة رابعة تستمر عاما، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وقال البيان إن اللقاء تناول الدفع نحو "تسوية شاملة وتوافقية تُفضي إلى إنهاء جميع المراحل الانتقالية، واستكمال الاستحقاقات الوطنية بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية".

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف الجهود لتعزيز الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، ونائبه الثاني عمر بوشاح.

والأربعاء، أعاد المجلس الأعلى للدولة انتخاب تكالة رئيسا له بحصوله على 80 صوتا، مقابل 56 لأبو القاسم قزيط، في الجولة الثانية.

وتشهد ليبيا انقساما سياسيا منذ مارس 2022، مع وجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وحكومة أخرى برئاسة أسامة حماد كلفها مجلس النواب وتتخذ من بنغازي مقرا لها.

وعمق الانقسام أزمة سياسية يأمل الليبيون إنهاءها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.

وتقود الأمم المتحدة جهودًا لإجراء تلك الانتخابات لتنهي المراحل الانتقالية والصراعات السياسية والمسلحة المستمرة في البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.