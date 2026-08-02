وزير الأوقاف ينعى الشيخ سعيد النجار أحد أقدم أعضاء مقارئ الوزارة

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ سعيد النجار، أحد أقدم أعضاء مقارئ وزارة الأوقاف، وأحد أقدم الدارسين بالمسجد الأحمدي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بخدمة القرآن الكريم وأهله.

وذكرت الوزارة أن الفقيد كان من أبناء الوزارة المخلصين، حيث عمل مؤذنًا وقارئًا لسورة الكهف بمسجد سيدي سويد بمنيل التهويشات، وظل مثالًا في الإخلاص والتواضع وحسن الخلق، ملازمًا للمقارئ ومجالس القرآن حتى آخر أيامه.

وقدم وزير الأوقاف خالص العزاء إلى أسرة الفقيد وطلابه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه في خدمة القرآن الكريم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.