الكهرباء: الزيادة على فواتير الشريحة الثانية 10 جنيهات والثالثة 40 جنيها

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن متوسط الزيادة العامة الجديدة في أسعار الكهرباء 14%، مقارنة بمتوسط الزيادة السابقة المقررة في 2024 والتي بلغت 26%.

وأشار خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" إلى أن قيمة الزيادة على الشريحة الثالثة تبلغ 40 جنيها فقط على إجمالي قيمة الفاتورة، مشددا الدولة تتحمل في الشريحة الثالثة ما قيمة 159 قرشا كدعم لكل كيلووات ساعة.

وأضاف أن تكلفة إنتاج الكيلووات تُحسب بناء على سعر داخلي للغاز يبلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، الذي تسدد به شركات إنتاج الكهرباء لقطاع البترول، مؤكدا أن هذا السعر الداخلي ليس له علاقة بمتوسط سعر الغاز في مصر الذي يبلغ حاليا 8 دولارات.

وأوضح أن الدولة تدعم المواطن بقيمة 206 قروش لكل كيلووات ساعة في الشريحة الأولى، وتتحمل 176 قرشا لكل كيلووات ساعة في الشريحة الثانية، و 159 قرشا لكل كيلووات ساعة في الشريحة الثالثة، و101 قرش في الشريحة الرابعة.

وشدد أن نظام الشرائح في حد ذاته يمثل أداة "عبقرية" في إطار ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أن الشرائح الثلاث الأولى من استهلاك الكهرباء تضم نحو 21 مليون مشترك يمثلون تقريبا نصف إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 46 مليونا.

ولفت إلى أن قيمة الزيادة الجديدة التي طرأت على فواتير الشريحة الثانية "10 جنيهات" حتى 100 كيلووات، و40 جنيها للشريحة الثالثة حتى 200 كيلووات.

وأوضح أن أسعار التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية للكهرباء ظلت ثابتة دون أي زيادات طوال العامين الماضيين، وتحديدا منذ شهر أغسطس من عام 2024.