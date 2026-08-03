قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشبكة القومية للكهرباء في مصر "آمنة ومستقرة وقوية وقادرة" على استيعاب أي زيادة في الأحمال الكهربائية والتعامل معها بكفاءة.

وأشار خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" إلى إن تحقيق رضا المواطن يمثل تكليفا من وزير الكهرباء، مشددا أن "رضا المواطن هو معيار النجاح".

ولفت إلى التزام الدولة بعدم تخفيف الأحمال إطلاقا طوال فترة الصيف، قائلا: "مفيش تخفيف أحمال ولم يعد حتى ضمن البدائل المطروحة".

وأضاف أن وزارة الكهرباء تعمل على لارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتلبية كل احتياجات المواطنين، مشددا أن "رضا المشتركين، 46 مليون مشترك لديهم عدادات مسجلة على مستوى الشبكة القومية للكهرباء في مصر هو معيار نجاحنا".

وشدد أن إرجاء قرار زيادة الأسعار كان "صعبا جدا"، موضحا أن القرار تقرر في إطار حرص الدولة على ضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحديث الشبكة القومية.

وأشار إلى نجاح الوزارة في خفض معدل استهلاك الوقود لكل كيلووات ساعة منتج لأقل من 170 جراما، بعد أن كان يتجاوز 180 جراما لكل كيلووات قبل عامين.

وأكد أن حادث ميناء دمياط، يثبت مدى جاهزية المنظومة الكهربائية بكل مكوناتها للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، خاصة في ظل الأحمال المرتفعة غير المسبوقة والطقس الحار الحالي.