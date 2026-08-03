مصرع شابين وإصابة آخرين في تصادم بكوبري عرب كيما بأسوان

شهد محيط كوبري عرب كيما، التابع لدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، حادث تصادم بين سيارة وتوك توك، أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخرين، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثماني المتوفَّيَين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقل المقدم أحمد رمزي، رئيس مباحث مركز كوم أمبو، إلى موقع الحادث بعد دقائق من تسلمه مهام عمله، لمتابعة الإجراءات والوقوف على ملابسات الواقعة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص ورفع آثار الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.