الزراعة: إنتاج الدواجن والبيض والألبان لم يتأثر بموجات الحرارة المرتفعة

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن إنتاج مصر من الدواجن والبيض والألبان لم يتأثر إطلاقا بموجات الحرارة المرتفعة، لافتا إلى أن تأثير الإجهاد الحراري ينحصر في انخفاض طفيف في كميات البيض والألبان داخل العنابر في حال عدم الالتزام بالتعليمات.

وأشاد خلال تصريحات ببرنامج "تحت الشمس" بقدرة المنظومة التامة على التعامل مع مواسم السنة بانتظام، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر على تقديم التحذيرات والاحتياطات اللازمة للمربين والمنتجين للحفاظ على معدلات الأداء والإنتاجية والاقتصاديات الخاصة بمزارعهم.

وأكد أن كل هذه الاحتياطات والمحاذير "بسيطة جدًا وغير مزعجة أو مقلقة على الإطلاق"، موضحا أن أبسط الإجراءات يتمثل في الامتناع عن تقديم الأعلاف أو تغذية الحيوانات والدواجن خلال ساعات ذروة الحرارة المرتفعة.

وأضاف أن شهية الدواجن والحيوانات تنخفض بشكل كبير خلال ساعات الذروة وتكون كمية استهلاكهم ضعيفة جدًا، داعيا إلى ضرورة تجنب نقل الكتاكيت، أو الدواجن، أو الحيوانات خلال ساعات ذروة الحرارة والتي تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة أو السادسة مساء.

وطالب بضرورة تجنب تكدس الطيور والحيوانات داخل عربات النقل أو أقفاص التداول المخصصة لها لضمان سلامتها أثناء الحرارة، مشيرا إلى أهمية قيام المزارع التي تعتمد على أنظمة التبريد بالتأكد من كفاءة عمل هذه الأنظمة وإجراء أعمال الصيانة.

وحذر من أن "الإجهاد الحراري" يؤثر سلبا على معدلات الأداء والإنتاجية مثل تراجع إنتاج الألبان، في حال تقاعس المربين عن تطبيق تلك الاشتراطات والاحتياطات البسيطة وغير المكلفة.