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ضربت هزة أرضية استمرت عدة دقائق، وشعر بها سكان مصر وقطاع غزة بشكل واضح، وصلت شدته إلى 5.2 على مقياس ريختر.