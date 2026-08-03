 هزة أرضية تضرب مصر بقوة 5.9 ريختر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هزة أرضية تضرب مصر بقوة 5.9 ريختر


نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 3:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 3:12 ص

ضربت هزة أرضية استمرت عدة دقائق، وشعر بها سكان مصر وقطاع غزة بشكل واضح، وصلت شدته إلى 5.2 على مقياس ريختر.


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