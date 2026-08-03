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ذكرت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، الموجة الحارة التي بدأت الأسبوع الماضي واستمرت حتى اليوم.



وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، إن درجة الحرارة العظمى اليوم سجّلت 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ونحو 46 درجة جنوب البلاد.



وتابعت أن زيادة نسب الرطوبة، رفع درجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة الكبرى لأكثر من 42 درجة مئوية.



ولفتت إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا، بحدّة أقل من اليوم، لتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى نحو 38 درجة مئوية في الظل، بينما تتجاوز المحسوسة الـ40 درجة.



وتوقعت انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء المقبل، لتسجل القاهرة نحو 36 درجة مئوية، بينما تُقدر المحسوسة بـ39 درجة مئوية.



ونصحت بارتداء أغطية الرأس للوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والإكثار من شرب السوائل، وغيرها.



وحذرت من ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط، والتي تتراوح بين متر ونصف ومترين، مؤكدة بضرورة الالتزام بالتعليمات لتجنب حوادث الغرق



