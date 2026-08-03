قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إنه من الطبيعي في فصل الصيف أن تكون درجات الحرارة مرتفعة خلال هذا الوقت من السنة، مشيرًا إلى أن هذا هو مناخ مصر منذ مئات وآلاف السنين.

وأضاف "فهيم" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن الجديد في الأمر هو تشكل "القبة الحرارية"، التي جعلت درجات الحرارة في الدلتا والقاهرة أعلى من درجات الحرارة في مصر الوسطى.

وأوضح أن القبة الحرارية عبارة عن مرتفع جوي فوق البحر المتوسط، يحجز تحته الهواء الساخن ويمنعه من التسرب، وبالتالي يحدث تسخين للأجواء، وتظل درجات الحرارة مرتفعة خلال ساعات النهار والليل أيضًا.

وأشار إلى أنه مع بداية اضمحلال القبة الحرارية، تهب نسمة شمالية خفيفة، وهو ما حدث أمس الأحد، لافتًا إلى أن ذلك يمثل بداية لانكسار طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في معدلات الرطوبة، وبالتالي سيزداد الإحساس بالحرارة، موضحًا أن أعلى معدلات الحرارة ستكون في محافظات جنوب الصعيد، من سوهاج وحتى أسوان.

ولفت إلى أن درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد ستصل إلى ْ45 درجة مئوية في الظل، مع وجود كمية كبيرة من "الصهد" خلال هذه الأيام، ما يجعل الإحساس بالحرارة مرتفعًا.

وأردف أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية هذا الأسبوع على الأقل، على أن يحدث انكسار في الحرارة يوم الخميس بنحو 4 أو 5 درجات، ما يؤدي إلى انخفاض حدة "الصهد".