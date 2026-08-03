قال المخرج عمرو عبدالعزيز، إن الكوميديا ذات عمر طويل، وأن الأعمال المميزة يتم تخليدها، مضيفًا: «الكوميديا بتعيش وكل ما بتشوفها بتكتشف شيء».

واستشهد خلال تصريحات عبر قناة «الشمس 2»، مساء الأحد، بأحد مشاهد الفنان الراحل نجيب الريحاني الكوميدية بفيلم غزل البنات الذي عرض عام 1949، باعتباره أحد المشاهد الخالدة المثيرة للضحك.



ورأى أن للجميع الحق في إبداء آرائهم حول الأعمال الفنية، والتي تتغير وفق طريقة تلقي العمل، والمستوى الثقافي وغيره.



وانتقد اعتماد بعض الأعمال الكوميدية على المزاح، وتبادل الضربات، متسائلًا: «الشلوت يضحك في أي؟».



وذكر أن الدراما مقسمة بين الأعمال الكوميدية والتراجيدية، مضيفًا أن الأخيرة تعتمد على إحساس المشاهد، بينما تُركز الأولى على العقل، مضيفًا:«إنك تضحك المصري دا صعب جدًا».





