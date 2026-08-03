قال محمد حشاد، نقيب القراء، إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليد أصوات قرّاء القرآن الكريم، والإخلال بأدائه، لا يصح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الشمس 2»، مساء الأحد، أن استخدام هذه التقنيات في تقليد كبار القرّاء، يُعتبر انتقاصًا منهم، مؤكدًا أنه لا يصح استخدام ما يُخل بالمعنى أو الأداء القرآني المعتاد.

وعلق على استخدام هذه التقنيات مستنكرًا: «الناس أسلموا على أصوات هؤلاء القرّاء، فكيف يأتي إنسان الآن ويقول ذكاء اصطناعي؟».

وأوضح أن الهدف من إنشاء النقابة هو الحفاظ على القرآن الكريم، ورعاية قرّاءه، مضيفًا: «أي مساس بالقرآن الكريم .. هذا كلام مرفوض».

وذكر أن قارئ القرآن يجب أن يلتزم بأحكامه وبتجويده، وأنه لا يعيبه اقتراب صوته من كبار القرّاء.