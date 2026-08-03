عزيز الشافعي ينشر فيديو من بروفة شيرين عبد الوهاب قبل حفلها بالعلمين

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نشر الفنان عزيز الشافعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تغني أغنية «اللي يقابل حبيبي»، خلال بروفات حفلها المرتقب في العلمين.

وظهر في الفيديو عزيز الشافعي إلى جوار شيرين عبد الوهاب داخل الاستوديو، وكتب تعليقًا باللغة الإنجليزية: «She is ready».

وتستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلها المرتقب ضمن فعاليات المهرجان الصيفي لبورتو جولف العلمين، يوم 7 أغسطس الجاري، وسط إقبال جماهيري كبير.

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو إيجابية وداعمة للفنانة شيرين عبد الوهاب، معربين عن حماسهم لعودتها، إذ كتب أحد المتابعين: «وإحنا مستعدين نشوف أحلى حفلة وأحلى شيري»، فيما علّق آخر: «ارجعي بقى يا شيخة، إحنا اتمرمطنا من غيرك»، وكتب آخر: «ارجعي بقى يا ملكة».