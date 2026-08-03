«الشروق» تنشر حركة تغييرات كبيرة لقيادات وضباط المباحث بمديرية أمن المنيا

اعتمد اللواء أحمد عزت الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، بالتنسيق مع اللواء مصطفى حسن، مدير إدارة البحث الجنائي، اليوم الأحد، حركة التنقلات الداخلية لقيادات وضباط مديرية أمن المنيا، والتي تضمنت الدفع بعدد من الكفاءات إلى مواقع المسؤولية، وتجديد الثقة في عدد من القيادات، بهدف دعم منظومة العمل الأمني ورفع كفاءة الأداء بمختلف القطاعات والمراكز والأقسام.

وشملت الحركة تعيين اللواء محمد أحمد العناني نائبًا لمدير أمن المنيا، واللواء هشام عبد الفتاح كيلاني نائبًا لمدير الأمن لقطاع الشمال، واللواء الدكتور أحمد البدوي عبد السميع نائبًا لمدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء معتز محمد البدوي مساعدًا لمدير الأمن للشؤون المالية، واللواء محمد أحمد راشد مساعدًا لمدير الأمن للأمن العام.

كما تضمنت تعيين اللواء أمير أحمد مطر مساعدًا لمدير الأمن لقطاع الوحدات، واللواء طارق عباس مساعدًا لمدير الأمن للحماية المدنية والمرور، واللواء محمد أنور وجدي مساعدًا لمدير الأمن للتدريب، واللواء أحمد أبو زيد مساعدًا لمدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء أحمد محمود حلمي مساعدًا لمدير الأمن لقطاع الشمال.

وتضمنت الحركة تعيين العميد علاء جلال رئيسًا لمباحث المديرية، والعميد مينا خير مديرًا لمكتب مدير الأمن، والعميد أسامة الشافعي مديرًا لإدارة الحماية المدنية، والمقدم أحمد سلامة وكيلًا للإدارة.

كما تم تعيين العميد أحمد الكيلاني رئيسًا لقسم شرطة المرافق والإشغالات، ومحمود سعيد رئيسًا لمباحث المرافق، والعميد محمود الصفطي مأمورًا لمركز شرطة ملوي، والعقيد عمرو طنطاوي الشويمي مأمورًا لقسم شرطة المنيا الجديدة، والعقيد أحمد الأخضر مأمورًا لقسم شرطة ملوي، والعقيد رامي الصفطي مأمورًا لمركز شرطة مغاغة.

وشملت الحركة تعيين المقدم محمد ربيع قرني رئيسًا لعمليات إدارة البحث الجنائي، والمقدم جاد الله صدقي رئيسًا لمباحث المرور، والمقدم طارق عبد الناصر وكيلًا لمباحث المرور، والمقدم محمد مطريد ضابطًا بإدارة المرور، والرائد نجاح شحاتة رئيسًا لغرفة عمليات النجدة، والرائد محمود فتحي بخيت رئيسًا لقسم الإنقاذ النهري.

وفي فروع وشُعب البحث الجنائي، تقرر الإبقاء على العقيد بلال الجنايني رئيسًا لفرع البحث الجنائي لشمال المنيا، والعقيد مصطفى عمر رئيسًا لفرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، وتعيين المقدم محمد بكر وكيلًا للفرع، والمقدم الحسيني جابر مفتشًا لمباحث مركز المنيا، والمقدم عبد الوهاب أبو طالب مفتشًا لمباحث المنطقة المركزية، التي تضم قسمي أول وثانٍ المنيا.

كما شملت حركة رؤساء المباحث تعيين المقدم محمد أبو العزايم رئيسًا لمباحث مركز المنيا، والمقدم عمرو فيصل رئيسًا لمباحث قسم أول المنيا، والمقدم محمود غزاوي رئيسًا لمباحث قسم ثانٍ المنيا.

كما تم تجديد الثقة في المقدم إسلام زين رئيسًا لمباحث مركز أبو قرقاص، والمقدم جمال عبد الجواد رئيسًا لمباحث قسم ملوي، فيما تم تعيين المقدم محمد البدري رئيسًا لمباحث مركز ملوي، والمقدم محمد نشأت رئيسًا لمباحث مركز ديرمواس.

وتضمنت الحركة أيضًا تجديد الثقة في المقدم أحمد سعيد رئيسًا لمباحث مركز بني مزار، وتعيين المقدم محمد الجبالي رئيسًا لمباحث مركز مطاي، والمقدم محمد قاسم رئيسًا لمباحث قسم سمالوط غرب، والمقدم محمد عشيري رئيسًا لمباحث مركز سمالوط شرق.

كما تم تعيين المقدم محمود الباسطي رئيسًا لمباحث مركز مغاغة، والمقدم مسعد زكي رئيسًا لمباحث قسم العدوة، والمقدم أحمد الحسيني رئيسًا لمباحث المصنفات.

وفي حركة المعاونين الأوائل والمشرفين الميدانيين، جرى تعيين الرائد محمد إسماعيل معاونًا أول لمباحث قسم أول المنيا، والرائد البشير أبو زيد معاونًا أول لمباحث قسم ثانٍ المنيا، والرائد محمد رشدي معاونًا أول لمباحث مركز المنيا، والرائد محمود عاطف الروبي معاونًا أول لمباحث مركز أبو قرقاص.

كما شملت الحركة تعيين الرائد أحمد عبد العظيم مهيدي معاونًا أول لمباحث قسم ملوي، والرائد أحمد عبد العظيم قرشي معاونًا أول لمباحث مركز ملوي، والرائد حسام ممدوح معاونًا أول لمباحث مركز مغاغة.

وتقرر تعيين النقباء زياد البغدادي، ومحمد زارع، وأحمد أشرف، وكريم العيسوي معاونين لمباحث مركز المنيا، والنقيب أحمد النبهاني معاونًا لمباحث مركز سمالوط شرق، والنقيب نور طراف معاونًا لمباحث قسم المنيا الجديدة، والنقيب مروان نصر معاونًا لمباحث مركز أبو قرقاص، والنقيب محمد زكي الهوي معاونًا لمباحث مركز ديرمواس.

كما شملت الحركة تعيين الرائد محمد عبد الغفار والنقيب فتحي محمد فتحي طوسون معاونين لمباحث مركز شرطة ملوي، والنقيب محمد رأفت مشهور للعمل بمكتب مدير إدارة البحث الجنائي، والنقيب محمود محيي الحوطي رئيسًا لوحدة مرافق سمالوط.

وفي قطاع الحماية المجتمعية، تم تعيين العميد محمد عثمان رئيسًا لفرع البحث بمراكز الإصلاح والتأهيل بمنطقة المنيا.

وعلى صعيد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شمال الصعيد، شملت الحركة تعيين اللواء طارق سليم مساعدًا لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع شمال الصعيد، وتصعيد المقدم محمود قرين رئيسًا لمنطقة مكافحة المخدرات بشمال الصعيد، مع الإبقاء على الرائدين عمرو منتصر وعمر صلاح، ضمن جهود دعم منظومة مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

وتأتي حركة التنقلات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الأمني، والدفع بالعناصر والكفاءات المتميزة إلى مواقع المسؤولية، بما يسهم في تعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة، وتحقيق الانضباط بمختلف أنحاء محافظة المنيا.