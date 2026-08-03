طارق فهمي: هناك مفاجأة محتملة بخروج نتنياهو قبل الانتخابات بموجب حكم قضائي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استطلاعات الرأي العام في إسرائيل قد تبدو "مضللة" وتجريها جهات متعددة.

ونصح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" بالاعتماد على تقارير مراكز الأبحاث التي تضم أكاديميين لكونها تقدم نتائج ومؤشرات أقرب للصحة، موضحا أن شعبية غادي أيزنكوت رئيس الأركان السابق، سجلت ارتفاعا مؤقتا؛ لكنها هبطت بشكل كبير خلال 48 ساعة لصالح تقدم حزب الليكود.

وأوضح أن وسائل الإعلام تروج لشعبية أيزنكوت، من منظور إنساني، لكون ابنه وأقاربه قتلوا في المعارك بقطاع غزة، مؤكدا أن ما يهم في النهاية تحديد من سيقود الحكومة المقبلة.

وأضاف فهمي أن هناك مفاجأة قد تتمثل في خروج بنيامين نتنياهو قبل العملية الانتخابية بموجب حكم تصدره المحكمة العليا في إسرائيل في القضيتين "3000" أو "4000" قبل بدء الانتخابات، لافتا إلى أن خروج نتنياهو يظل قائما ما لم يصدر عفو رئاسي عنه وهو أمر مستبعد ومؤجَل لكون الرئيس الأمريكي فشل في إقناع الرئيس الإسرائيلي بإصدار العفو لرفض نتنياهو الاعتراف بخطئه.

ورأى أن اتفاق وقف الحرب في غزة سيواجه عقبات وإشكاليات أثناء التنفيذ، معربا عن عدم ثقته في صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر لكونه يمتلك خطة تحمل اسم "خطة الشمس المشرقة" ومصمم على تنفيذها في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل كأولوية أولى له.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى حاليا لتقديم "شبه حل ونصف خيار"، موضحا أن تصريحات دونالد ترامب بشأن "الاتفاق التاريخي" مجرد استعراض وشو إعلامي يهدف إلى تحقيق إنجاز لجمهوره الانتخابي، في ظل التراجع الكبير لشعبية إسرائيل داخل الدوائر الأمريكية وفق استطلاعات رأي دقيقة ومنضبطة.

وأوضح أن في حال انزلاق المنطقة نحو مواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، فسيتم تأجيل ملف قطاع غزة بكافة تفاصيله إلى حين اتضاح الرؤية، لافتا إلى أن نتنياهو يسعى لعسكرة الأزمة وتفادي خصومه لصالح التصعيد العسكري.