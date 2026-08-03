اختتم الفنانان أحمد علي الحجار ونوران أبو طالب حفلهما على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بثلاث أغنيات ثنائية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026.

وجمع الختام بين أغنيات «بحلم معاك» و«في ظروف تانية» و«طاير يا هوا»، وذلك بعد تقديم كل فنان وصلته الغنائية المنفردة خلال الحفل.

وقدم الثنائي أغنية «بحلم معاك» إهداءً إلى روح الموسيقار الراحل هاني شنودة، صاحب لحن الأغنية وتوزيعها، في تحية لمسيرته الفنية بعد رحيله في 20 يوليو الماضي.

كما شارك أحمد علي الحجار نوران أبو طالب أداء أغنية «في ظروف تانية»، وهي إحدى أغنياتها الخاصة التي طرحتها عام 2023، قبل أن ينتقلا إلى تقديم أغنية «طاير يا هوا» للفنان الراحل محمد رشدي.

وتحمل أغنية «طاير يا هوا» كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان الموسيقار بليغ حمدي، وتُعد من أبرز أغنيات محمد رشدي، التي قدمها الثنائي برؤية غنائية مشتركة في ختام الحفل.

وجاء الحفل ضمن برنامج مهرجان الأوبرا الصيفي، إذ قدم أحمد علي الحجار ونوران أبو طالب مجموعة من أعمالهما الخاصة، إلى جانب مختارات من الأغنيات المصرية، قبل أن يجتمعا في الدويتوهات الثلاثة.