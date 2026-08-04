أعرب الإعلامي شريف عامر، عن عدم قناعته أو تصديقه للكثير من تفاصيل الحرب الإيرانية-الأمريكية، قائلا: "في أمور كثيرة جدًا لا أصدقها في هذه الحرب، وأول مرة أجد نفسي لا أصدقها، فعادة ما تكون الأمور واضحة في الحروب".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، أن هذه المواجهة تمثل أول حرب في تاريخه المهني لا تصدر عنها بيانات عسكرية من غرف عمليات كالتي اعتاد الجميع على متابعتها في الحروب الماضية.

ولفت إلى أن كل تصريحات وبيانات الحرب الحالية يتم تداولها بصورة متلاحقة عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات التي تسبق نوم الرئيس الأمريكي ليلا، وتحديدًا خلال فترات ذروة الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي على منصة "تروث سوشيال"، قائلا: "لأول مرة الأمور كلها تُدار عبر السوشيال ميديا.. فأنا لا أعرف أن أصدق الجانب هذا في قياسه للأمور أو ما يبدو منه، ولا أعرف أن أصدق الطرف الآخر".

وأضاف أن الوسطاء بين الطرفين يحاولون بصفة مستمرة البحث عن طريق في المنتصف لتهدئة الأوضاع بين الجانبين، مبديا استغرابه من خروج تقارير في الولايات المتحدة الأمريكية تكشف عن اضطرارها إلى الهدنة القوات لكون رصيد الذخيرة والمخزون الاستراتيجي بدأ في الانخفاض.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي كان يخوض حروبه السابقة لشهور طويلة وتقوم طائراته بدك الأرض بصفة مستمرة دون أن نسمع عن نفاد الصواريخ أو تناقص مخزون الذخيرة، مؤكدا أن هذه الحرب الحالية تتميز بأن "ما لا يُصدق فيها أكثر بكثير مما يُصدق" .

وأكد: "لم نر نزيفا في هذه الحرب إلا شاشات الاقتصاد وأسعار البترول والذهب والبورصة"، لافتا إلى أن المواجهة الحالية تقتصر على "بيانات المكايدة".

ونوه إلى غياب مشاهد الجرحى والمصابين والضحايا بالكامل عن شاشات الأخبار في هذه المواجهة، لافتا إلى أن الحرب الروسية- الأوكرانية وكل الحروب السابقة كانت تظهر المصابين على الشاشات لكون كل الأطراف يحرصون على إظهار هذا الجانب.